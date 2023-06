iOS 16.6, arriva la seconda beta pubblica con una funzione per messaggi super-sicuri

Mentre Apple si prepara al rilascio di iOS 16.5.1 con il fix per un bug che rende iPhone iPad incompatibili con alcuni accessori, l'azienda di Cupertino sta lavorando duramente su iOS 16.6, la prossima release di iOS 16, forse l'ultima prima di iOS 17. Nelle scorse ore, la Mela Morsicata ha pubblicato la seconda beta pubblica di iOS 16.6.

Insieme ad iOS 16.6 Beta 2, Apple ha pubblicato iPadOS 16.6 e macOS Ventura 13.5 Beta 2, entrambi disponibili in versione pubblica dopo alcuni giorni di testing limitato agli sviluppatori iscritti al programma beta di Cupertino. Sempre nelle scorse ore, la terza beta per sviluppatori dei tre sistemi operativi è stata rilasciata dalla Mela Morsicata.

Se avete effettuato l'iscrizione agli aggiornamenti Beta di iOS, che da dopo la WWDC 2023 è diventata gratuita per tutti, potrete scaricare iOS 16.6 Beta 2 dalle Impostazioni del vostro iPhone, in "Generali", "Aggiornamento Software" e "Aggiornamento Beta", selezionando l'opzione "Beta Pubblica di iOS 16.6". La stessa procedura vale anche per le nuove versioni di iPadOS 16 e di macOS Ventura.

Per il momento, iOS 16.6 Beta 2 non porta con sé aggiornamenti degni di nota, ma ciò potrebbe cambiare con la Beta 3, in arrivo nelle prossime settimane per il grande pubblico. I colleghi di Macrumors, infatti, hanno scoperto che Apple sta implementando piano piano il codice necessario all'attivazione della feature iMessage Contact Key Verification. La funzione è pensata chi si trova a contatto con "minacce digitali straordinarie", come attivisti, giornalisti e ufficiali governativi di regimi autoritari.

Queste persone, che sono a rischio di attacchi cyber da parte di alcuni Stati o di gruppi hacker sponsorizzati da questi ultimi, possono usare la Contact Key Verification di iMessage per assicurarsi che le persone con cui stanno chattando siano chi dicono di essere, evitando così che qualche malintenzionato "rubi" le chat, impersoni il proprio interlocutore o spii i messaggi inviati e ricevuti.

Inoltre, Apple invierà una notifica in caso di data breach dei server dove si trovano le conversazioni degli utenti "a rischio". La casa di Cupertino ha spiegato che la feature sarà disponibile nel 2023, e completerà il parco di nuove aggiunte di iOS 16 prima del rilascio di iOS 17.