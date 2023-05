iOS 16.6 esiste! Apple rilascia la prima Beta per Sviluppatori

Con la pubblicazione di iOS 16.5 da pare di Apple il 18 maggio scorso, molti utenti pensavano che non avrebbero più dovuto aggiornare il sistema operativo del proprio iPhone fino alla release di iOS 17, prevista per settembre. A quanto pare, però, si sbagliavano: Apple ha infatti appena pubblicato la prima beta per sviluppatori di iOS 16.6.

Già qualche giorno fa vi avevamo riportato che Apple ha incrementato i lavori su iOS 16.6 a pochi giorni dal lancio di iOS 16.5. Non stupisce dunque che, appena dopo aver archiviato il lancio di quest'ultimo, la prima Developer Beta di iOS 16.6 sia arrivata per tutti gli sviluppatori software con account verificato dal colosso di Cupertino.

Sfortunatamente, per ora non sappiamo quali novità porti con sé iOS 16.6, anche se sicuramente le analisi del codice del sistema operativo dei prossimi giorni, effettuate come sempre da testate estere e sviluppatori indipendenti, ci sveleranno quante e quali nuove feature aspettarci, ammesso ovviamente che ce ne siano.

D'altro canto, considerato che già iOS 16.5 non aveva grandi novità al suo arco e che Apple ha implementato tutte le funzioni presentate per iOS 16 alla scorsa WWDC, non viene così difficile pensare che, esattamente come il predecessore, anche iOS 16.6 sarà un aggiornamento minore, con miglioramenti di stabilità, prestazioni e sicurezza per gli iPhone di nuova e vecchia generazione.

Addirittura, non è così improbabile che iOS 16.6 sia l'ultimo update di iOS 16 in arrivo prima dell'inevitabile salto ad iOS 17, previsto per il mese di settembre, in concomitanza con il lancio di iPhone 15. In ogni caso, iOS 17 verrà presentato alla WWDC del 5 giugno: difficile, dunque, che il colosso di Cupertino abbia "tenuto da parte" nuove funzioni e feature per l'ultima release di iOS 16.