iOS 16.6 renderà i messaggi di iMessage ancora più sicuri

A pochi giorni dal lancio della prima beta sviluppatori di iOS 16.6, arrivano le prime indicazioni sulle novità che dovrebbe introdurre il sistema operativo. A quanto pare, l’update si focalizzerà anche sulla sicurezza dei messaggi inviati tramite iMessage.

Secondo quanto emerso, iOS 16.6 ha introdotto la funzione iMessage Contact Key Verification che Apple ha annunciato lo scorso anno ma che evidentemente debutterà solo a breve. Se le due persone che messaggiano attivano questa funzione, riceveranno un alert qualora Apple dovesse rivelare una potenziale intrusione o violazione.

I codici di verifica dei contatti possono essere anche confrontati e verificati di persona o tramite una chiamata FaceTime. Apple quindi mira a rendere il proprio servizio di messaggistica istantanea ancora più sicuro per fare in modo che nessuno possa accedere alle conversazioni e per proteggere la privacy degli utenti.

iMessage dispone già della crittografia end-to-end, ed infatti anche al momento dell’annuncio di iMessage Contact Key Verification Apple aveva osservato che si tratta di un sistema aggiuntivo e particolare, rivolto a quelle persone che potrebbero incappare in “minacce digitali straordinarie” come giornalisti e funzionari governativi. Insomma siamo sicuramente di fronte ad una funzione utile, ma che non sarà certo utilizzata da tutti gli utenti. È però interessante notare come Apple voglia spingere ulteriormente sulla sicurezza