Con iOS 16 addio a foto e video doppi in galleria: l'app Foto può riconoscerli

Tra le novità incluse nel nuovo iOS 16 ce n’è una che non è stata mostrata ufficialmente sul palco ma che sicuramente sarà accolta favorevolmente dagli utenti: il rilevamento delle fotografie doppie.

Con iOS 16, infatti, l’applicazione Foto è in grado di rilevare le fotografie ed i video doppi presenti in libreria. Si tratta di una feature estremamente utile, che permetterà agli utenti di ripulire l’archivio foto ed alleggerire la memoria. Il rilevamento dei duplicati si trova nella sezione “Utility” nel pannello “Album” dell’applicazione foto.

Una volta avviato il tool, il sistema operativo mostrerà quante foto e video duplicati sono stati rilevati. Per ognuno di queste sarà possibile effettuare l'unione in un unico elemento, sia singolarmente che per tutti gli elementi doppi.

Apple ha spiegato che l’unione mantiene tutte le informazioni ed i metadati come le parole chiave, le didascalia e le preferenze (come se ad esempio si è impostata una foto o un video come preferito). Inoltre, viene anche mantenuta la massima qualità d’immagine.

L’applicazione Foto ora consente anche di copiare le modifiche apportate ad una foto per incollarle su un’altra immagine o su un gruppo di fotografia. Si tratta di novità senza dubbio interessanti.

Nelle ultime ore è anche emerso che iOS 16 supporta i Joycon di Nintendo Switch.