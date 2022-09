Con iOS 16 addio alla verifica CAPTCHA: la funzione presto sarà estesa a molti siti

Tra le numerose novità introdotte da iOS 16, c’è anche il nuovo sistema di verifica automatica dei CAPTCHA che, di fatto, bypassa lo step presente su molti siti web nel momento in cui ci viene chiesto di confermare che siamo umani.

La funzione è progettata per velocizzare il login e la registrazione in quei siti in cui è presente il sistema che richiede di toccare determinate immagini in un mosaico. L’attivazione avviene attraverso il menù “Password e Sicurezza” presente nel tab del proprio Apple ID, a cui si può arrivare dall’app Impostazioni e quindi facendo tap sul proprio nome e cognome.

Tuttavia, al momento la verifica automatica è limitata esclusivamente ai siti web ed alle app che supportano i token di accesso privato, ma grazie a Cloudflare presto la situazione potrebbe cambiare.

Attraverso un post pubblicato sul proprio blog ufficiale, Cloudflare ha annunciato che renderà disponibile un’API completamente gratuita, chiamata Turnstile che i webmaster potranno implementare nei loro siti web anche se non sono clienti Cloudflare. “I token di accesso privato sono integrati direttamente in Turnstile. Mentre Turnstile deve esaminare alcuni dati di sessione (come intestazioni, user agent e caratteristiche del browser) per convalidare gli utenti senza metterli in discussione, i token di accesso privato ci consentono di ridurre al minimo la raccolta di dati chiedendo ad Apple di convalidare il dispositivo per noi. Inoltre, Turnstile non richiede mai i cookie né li utilizza per raccogliere o memorizzare informazioni di alcun tipo si legge sul blog.

I webmaster avranno la possibilità di provare Turnstile già da oggi, iscrivendosi alla beta tramite il sito ad hoc.

Nella giornata di ieri, intanto, Apple ha diffuso nuove informazioni sul sistema di iOS 16 che riconosce le foto doppie.