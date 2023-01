iOS 16, grande aggiornamento per l'app Casa in arrivo? Potrebbe introdurre Matter

In molti si aspettavano che, tra le numerose novità di iOS 16.2, vi fosse anche il tanto atteso revamp dell'app Casa di Apple: d'altro canto, la ricostruzione dell'applicazione è stata annunciata dal colosso di Cupertino già alla WWDC 2022, e per qualche tempo i fan sono stati convinti che sarebbe arrivata persino con la prima versione di iOS 16.

Purtroppo così non è stato: al contrario, Apple ha introdotto e poi rimosso l'aggiornamento di Casa su iOS 16.2, senza però spiegare cosa le abbia imposto di bloccare il rollout della nuova applicazione, che tra le sue feature principali vanta, oltre ad un design completamente nuovo e più elegante, anche la compatibilità con lo standard "universale" della domotica Matter.

Ora, però, pare che qualcosa si stia muovendo. Benché la stessa Apple abbia confermato che la "nuova" Casa arriverà "molto presto" su iPhone e iPad, non ci sono state fino ad ora delle prove concrete in tal senso. Tuttavia, lo sviluppatore Aaron ha confermato su Twitter che la Mela Morsicata sta testando una "version 2" dell'applicazione, che potrebbe presto fare il suo debutto sui device di Cupertino.

Non è chiaro cosa cambierà tra la versione 1 e la versione 2 del software, anche se pare che il blocco del rollout dello scorso mese fosse dovuto ad un grave bug che affliggeva l'applicazione e di cui Apple si sarebbe accorta solo dopo averla resa disponibile. Con l'arrivo di iOS 16.3 poche ore fa, però, è probabile che i tempi per il rilascio aggiornamento dell'app non saranno brevissimi, poiché esso dovrebbe arrivare solo su iOS 16.4, in uscita nei prossimi mesi.

Tuttavia, l'attesa non dovrebbe neanche essere troppo lunga: nel comunicato che accompagnava il lancio dell'HomePod di seconda generazione, infatti, il colosso di Cupertino ha confermato che in primavera arriverà un major update per il device, che dovrebbe andare in parallelo proprio con quello dell'app Casa e che dovrebbe introdurre la funzione Sound Recognition.