iOS 16, anche l'app Casa si rifà il look: Apple spinge sulla domotica

Tra le numerose nuove feature introdotte con iOS 16, una delle più interessanti è sicuramente il rework completo dell'app Casa, ricostruita da zero per permettere agli utenti un'esperienza più immediata, interattiva e personalizzata. Vediamo dunque cosa cambia nella nuova app Home di iOS 16.

Innanzitutto, come potete vedere dall'immagine in calce, l'app Casa muta completamente design: il cambiamento tradisce però anche una ricostruzione completa del software, che secondo Cupertino è stato riprogettato fin dalle fondamenta per essere più efficiente ed affidabile, soprattutto nelle abitazioni con un elevato numero di accessori smart.

Proprio per queste ultime è stata rivista la barra di navigazione, che rende più semplice trovare, organizzare e controllare i device connessi, che saranno a loro volta categorizzati in apposite sezioni, come "Clima" per condizionatori e termostati, "Luci", "Audio" e "TV", ma anche "Acqua", per la gestione dei rubinetti e degli impianti di irrigazione, e soprattutto "Sicurezza", per allarmi, videocamere e smart lock.

Le fotocamera, in particolare, potranno essere consultate al volo direttamente dalla schermata principale dell'applicazione, mentre nella tab "Home" sarà possibile verificare tutti i dispositivi connessi divisi per stanza, selezionando anche quelli più utilizzati come "Preferiti", in modo da farli comparire direttamente all'apertura dell'app nella sua schermata principale.

Inoltre, Apple ha introdotto anche un widget dedicato ad HomeKit, che permette di verificare lo status degli elettrodomestici intelligenti direttamente dalla schermata di blocco dello smartphone. In termini più tecnici, invece, Apple ha lodato lo standard domotico Matter, in arrivo nella seconda metà del 2022 e che servirà per garantire agli utenti che i propri accessori smart per la casa funzionino con ogni sistema operativo per smartphone e PC.



In particolare, gli ingegneri di Cupertino hanno confermato che Matter sarà immediatamente implementato nell'app Casa al lancio. Vi ricordiamo comunque che la nuova app Casa sarà disponibile insieme ad iOS 16, prima in beta a luglio e poi per tutti gli utenti nel corso dell'autunno.