iOS 16, anche l'app Mail si aggiorna: in arrivo feature molto richieste dagli utenti

Una delle feature più interessanti di iOS 16 è la piccola rivoluzione dell'app Messaggi, che con l'aggiornamento al nuovo sistema operativo permetterà di cancellare i messaggi dopo averli inviati. Pare però che la stessa feature sia anche in arrivo per le mail su iOS.

L'app Mail è da tempo una delle più criticate di iOS, se non altro perché è ancora molto arretrata rispetto ai competitor come GMail e Outlook: proprio per questo, Apple sta lavorando assiduamente a diverse nuove feature per il programma, in modo da renderlo più moderno e user-friendly.

Tra queste funzioni ci sarebbe anche la possibilità di annullare l'invio di una mail dopo averla spedita, benché limitatamente ad un ridotto lasso di tempo. Nello specifico, la feature "annulla invio" potrà essere attivata al più entro 10 secondi dall'invio della mail: si tratta di un lasso di tempo in linea con quello garantito da GMail, che però permette all'utente di personalizzare il timer scegliendo tra un tempo massimo di 5, 10, 20 o 30 secondi.

Finalmente, poi, arriverà con iOS la possibilità di programmare l'invio delle mail per un secondo momento, vero tallone d'Achille dell'app per iPhone che rendeva la gestione della posta elettronica a tratti decisamente complessa.

Inoltre, l'app sarà in grado di programmare dei reminder per rispondere alle mail già lette, in modo da evitare pericolose dimenticanze, soprattutto in ambito lavorativo. Sempre per questo stesso motivo, poi, il software permetterà agli utenti di trascinare le mail più urgenti in cima alla inbox, in modo da avere un alert visivo della priorità di risposta. Intanto, comunque, Apple ha annunciato diversi miglioramenti per Wallet su iOS 16.