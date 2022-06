Con iOS 16 l'app Wallet è tuttofare: può tracciare anche i pacchi in arrivo

Dite addio ai bot di Telegram o alle applicazioni standalone da scaricare da App Store. Con il nuovo iOS 16 di Apple in arrivo in autunno su iPhone, l'applicazione Wallet diventa un tuttofare e può anche tracciare i pacchi in arrivo.

Grazie all'opzione Order Tracking di Apple Pay, infatti, sarà possibile ricevere direttamente in Wallet le ricevute dettagliate e le informazioni di tracking, ad una condizione però: devono essere pagato con Apple Pay presso gli esercenti aderenti all'iniziativa.

Insomma, è facile intuire che almeno inizialmente il tracking dei pacchi funzionerà solo su una ristretta cerchia di negozi, incluso l'Apple Store Online.

Apple, sempre parlando dell'app Wallet, spiega che l'applicazione Wallet offre ancora più opzioni per le chiavi e i documenti d’identità digitali. "Se si utilizza un’app in cui è richiesta la verifica dell’identità e dell’età, si può usare il documento salvato in Wallet. Per garantire un’esperienza sicura e riservata, verranno fornite all’app solo le informazioni necessarie per la transazione, e l’utente può consultarle e dare il consenso alla condivisione usando Face ID o Touch ID. Inoltre, le chiavi di casa, della stanza d’albergo, dell’ufficio e dell’auto salvate in Wallet possono essere condivise in modo sicuro tramite le app di messaggistica, tra cui Messaggi e Mail" spiega il colosso di Cupertino.

Sempre qualche ora fa, sono arrivate anche le precisazioni di Apple sul pagamento a rate con Apple Pay.