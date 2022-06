Con iOS 16, Apple aumenta ancora di più la sicurezza di iPhone: c'è un'importante novità

Tra le novità nascoste del nuovo iOS, non c’è la rinnovata app Casa di iOS 16. Apple infatti ha incrementato ulteriormente la sicurezza del proprio sistema operativo mobile introducendo una modifica molto importante al gestore degli aggiornamenti.

In iOS 16 infatti debutta il nuovo Rapid Security Response, che consente ad Apple di applicare automaticamente i fix di sicurezza ai dispositivi degli utenti senza alcuna azione a mano. Si tratta di una delle funzionalità di sicurezza che il gigante di Cupertino ha incluso nell’OS insieme a Safety Check che come noto offre agli utenti un modo rapido per vedere quali contatti hanno accesso alla loro posizione ed alle informazioni del calendario.

Tornando agli aggiornamenti, nelle impostazioni è stata implementata la nuova opzione “installa file di sistema e dati” che se attivato consente ai dispositivi di installare in automatico le correzioni software che non sono legate ai major update, e vengono installate automaticamente senza dover riavviare gli smartphone. Di default tale impostazione sarà attivata, quindi se non la volete attiva, dopo aver installato iOS 16 dovrete disattivarla a mano.

Con iOS 16 Apple ha anche migliorato il Face ID, il quale ora permette di sbloccare l’iPhone anche quando è in orizzontale, un passo ina vanti significativo.