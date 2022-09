Con iOS 16 Apple rivoluziona gli aggiornamenti di iPhone, grazie a Rapid Security Response

Il sistema operativo iOS 16 lanciato ieri ha introdotto una nuova gestione degli aggiornamenti di sicurezza battezzata Rapid Security Response, che può installare le patch senza la necessità di aggiornare completamente l’iPhone e senza doverlo riavviare.

In un nuovo documento di supporto pubblicato da Apple subito dopo il lancio dell’OS, si legge che gli utenti saranno in grado di rimuovere le patch di sicurezza installate da tale sistema direttamente nella schermata “Informazioni” sotto il menù “Generali” dell’app “Impostazioni”. Qui si avrà accesso a tutti i fix di sicurezza installati “in background” dall’iPhone e si potranno anche rimuovere cliccando sul tasto “rimuovi aggiornamento di sicurezza”.

Nel documento non si fa riferimento ad un motivo valido che potrebbe portare un utente a disinstallare una patch di sicurezza, ma l’utilità potrebbe essere ricercata in ambito business in caso di conflitto con gli strumenti aziendali.

Il Rapid Security Response è abilitato di default su tutti gli iPhone, ma è possibile disattivarlo sempre tramite il pannello “Aggiornamento software” e quindi “Aggiornamenti automatici”. Qui, è necessario togliere il toggle a “interventi di sicurezza e file di sistema”.

Questa nuova opzione di sicurezza si aggiunge alla modalità di isolamento di iOS 16, di cui abbiamo a lungo parlato su queste pagine nelle scorse ore indicando tutti i dettagli.