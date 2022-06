iOS 16, attenzione: problemi di batteria su iPhone 13 con la prima beta per sviluppatori

Dopo aver visto la presentazione di iOS 16 alla WWDC e aver scoperto che il sistema operativo è già disponibile in Developer Preview 1, alcuni utenti si saranno fatti tentare dalla possibilità di aggiornare il proprio iPhone alla nuova release di iOS sfruttando le beta per sviluppatori.

Sfortunatamente, pare che l'upgrade di iPhone 13 a iOS 16 comporti un problema non da poco per il device: sembra infatti che dopo aver effettuato l'aggiornamento la capacità massima della batteria dello smartphone scenda di colpo del 3%. La notizia arriva da diversi outlet cinesi, come MyDrivers e GizChina, anche se pare che il primo a riportare la notizia sia stato il designer Ben Geskin su Twitter.

In un altro tweet, Geskin spiega che la batteria di iPhone 13 si riduce più rapidamente rispetto a quanto accadeva su iOS 15, arrivando a scendere dal 100% al 78% nel giro di una sola ora di uso del device. Ciò sembra significare che la Developer Preview 1 di iOS 16, oltre a ridurre in modo permanente la capienza della batteria di iPhone, soffra anche di problemi di battery drain su iPhone 13.

Secondo Geskin, il problema della capienza della batteria potrebbe essere in realtà un semplice bug del sistema operativo, mentre decisamente più grave sarebbe lo scaricamento rapido del device, che però potrebbe essere legato a numerosi fattori diversi. Ad ogni modo, vi ricordiamo che la Developer Preview 1 di iOS 16 è limitata, almeno in teoria, ai soli sviluppatori di app per iOS.

Visto che iOS 16 arriverà solo a settembre, è fuor di dubbio che la versione DP1 del sistema operativo presenti ancora diversi angoli da smussare, compresi bug, glitch e problemi di performance, che potrebbero dunque incidere negativamente sulla batteria del device. Come sempre, il consiglio è quello di non aggiornare il vostro smartphone ad una versione poco stabile di iOS, specie ad una beta per sviluppatori: al più, potete aspettare la prima beta pubblica di iOS 16, in arrivo a luglio.