iOS 16: nella nuova Beta c'è un easter egg sulla storia di Apple, ecco quale

Dopo aver scoperto la nuova modalità lockdown di iOS 16, veniamo oggi a conoscenza di un piccolo easter egg presente nell'ultima beta del sistema operativo per gli iPhone di Cupertino, che sembra citare uno dei momenti chiave della storia di Apple.

Come potete notare dall'immagine presente in calce, tra gli sfondi presenti nella nuova beta di iOS 16 ne troviamo uno che raffigura una coppia di pesci pagliaccio. Qualcuno potrebbe chiedersi cosa abbiano a che fare dei pesci pagliaccio con la storia di Apple, ma per rinfrescarvi la memoria potete un'occhiata all'immagine che trovate in cima a questa notizia.

Il 9 gennaio 2007, Apple ha annunciato il primo iPhone con una conferenza tenuta durante l'edizione annuale del Macworld nientemeno che da Steve Jobs. Lo sfondo utilizzato per il telefono, durante la presentazione, era composto proprio da due pesci pagliaccio, esattamente come quelli presenti in iOS 16.

Il wallpaper a base di pesciolini è poi diventato famoso per essere apparso in alcuni dei primi, iconici spot di iPhone ed ha persino fatto il suo debutto su macOS un paio d'anni dopo essere stato lanciato su smartphone. Insomma, se c'è un animale che si è avvicinato a diventare la mascotte di Apple, quello è certamente il pesce pagliaccio.

Sfortunatamente, benché sia comparso in diverse pubblicità legate al primo iPhone, lo sfondo non è mai stato integrato in iOS da Apple: l'azienda di Cupertino, tuttavia, sembra aver finalmente reso disponibile il nuovo wallpaper per tutti gli iscritti al programma beta di iOS 16. Più in generale, poi, la stessa Apple ha dichiarato che la schermata di blocco di iOS 16 è un "atto d'amore" nei confronti degli utenti.