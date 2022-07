iOS 16, la nuova beta permette di modificare i messaggi in iMessage: tutti i dettagli

In attesa del lancio ufficiale di iOS 16 ed iPadOS 16, che con ogni probabilità arriveranno sugli smartphone e tablet del colosso di Cupertino il prossimo autunno, Apple continua la fase beta con gli iscritti al programma. L’ultima versione dimostrativa include delle novità di rilievo.

La beta in questione, infatti, introduce la possibilità di modificare i messaggi inviati su iMessage, o di annullarne l’invio. Questo lancio ha consentito ai più curiosi di spulciarne il funzionamento, per capire in che modo viene gestita la novità.

Nella fattispecie, se un messaggio viene modificato, sotto la nuvoletta viene inserita l’etichetta blu “modificato” che consente di vedere la cronologia delle modifiche. Nella beta precedente veniva solo rilevata la modifica, ma non era possibile accedere allo storico.

Oltre ad aggiungere la cronologia delle modifiche, iMessage ha introdotto un’altra restrizione: i messaggi possono infatti essere modificati solo cinque volte prima che l’opzione “modifica” scompaia. Viene inoltre anche data una finestra di 15 minuti per apportare lemodifiche.

Gurman ha anche spiegato che è possibile annullare l’invio del messaggio per riscriverlo ed inviarlo di nuovo: anche in questo caso però la deadline è di 15 minuti.

Per tutte le informazioni su come installare la beta di iOS 16 vi rimandiamo al nostro approfondimento.