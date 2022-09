iOS 16, un bug nell'app Mail rende impossibile leggere la posta elettronica

Mentre Apple ha già lanciato iOS 16.0.2 su iPhone 14, per correggere molti dei bug che sono stati segnalati, i ricercatori di Equinux hanno scoperto un nuovo problema che manda in crash l’app Mail del sistema operativo rendendo impossibile leggere la posta elettronica.

La scoperta è stata effettuata quasi per caso, ma un’analisi condotta ha svelato che tutti coloro che erano incappati nel problema avevano ricevuto la stessa email di spam, che nel campo “Da” conteneva dei caratteri extra che mandano in crash l’applicazione.

Il bug è particolarmente allarmante, in quanto come osservato da Equinix implica che “chiunque può inviare un’e-mail a qualsiasi utente iOS 16 per mandare in crash l’app Mail”. I ricercatori hanno anche creato un apposito modulo sul sito web che può essere utilizzato per testare questo bug, battezzato “Mailjack”.

Dalle prime analisi è emerso che il problema influenza l’app Mail su qualsiasi dispositivo con iOS 16, ma interesserebbe anche iOS 16.0.1 su iPhone 14 e l’ultima beta di iPadOS 16. Alcuni servizi di posta elettronica come Gmail e Yahoo bloccano in automatico le email di questo tipo, ma altri no come nel caso di iCloud Mail di Apple.

Qualora i messaggi dovessero finire nella casella “Spam” e non in “Posta in Arrivo”, l’applicazione va in crash solo quando si apre la cartella in questione.

Al momento l’unico modo per risolvere è rappresentato dall’eliminazione dell’account che ha ricevuto la mail spam dal dispositivo o, in alternativa affidarsi a client di terze parti.