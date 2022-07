iOS 16 conferma il display always on di iPhone 14 Pro: nuovi dettagli sul funzionamento

Mentre è praticamente certo che iPhone 14 non subirà rinvii, dalla beta di iOS 16 arrivano delle nuove indicazioni sul funzionamento del display always-on che gli utenti troveranno nella gamma Pro degli smartphone.

9to5Mac ha infatti trovati dei riferimenti a tale modalità nel sorgente di iOS 16, il che conferma le indiscrezioni emerse in precedenza. Nella versione dimostrativa è anche presente una modalità interna che Apple utilizza per testare la memoria sempre attiva in iPhone 13.

Sulla base dei file interni di iOS 16 beta 4, 9to5mac ha scoperto che gli sfondi del sistema operativo sono già pronti per la nuova modalità always-on: iOS 16 infatti non utilizzerà più immagini statiche come wallpaper, ma dei vettori multistrato renderizzati in tempo reale. Gli sfondi nativi hanno anche un nuovo stato chiamato semplicemente “Sleep”, caratterizzato da elementi molto scuri e sbiaditi che li rendono simili ai quadranti di Apple Watch.

Quando l’utente spegnerà lo schermo su iPhone 14 Pro, lo sfondo passerà alla versone “Sleep” , il cui comportamento è stato ipotizzato direttamente da 9to5mac in un filmato. Apple quindi mira a riprendere lo stesso effetto dei quadranti di Apple Watch, ma su iPhone 14 pro. Gli utenti quindi continueranno a vedere i loro sfondi, ma in maniera più sbiadita: il ritorno a massima luminosità avviene quando l’utente tocca lo schermo o preme il pulsante di accensione. Chiaramente, l’orologio e i widget scelti dall’utente saranno visibili anche a schermo “spento”.