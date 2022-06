iOS 16: dettagli su iPhone 14 Pro e sulle feature limitate sui vecchi iPhone

In seguito all'annuncio ufficiale di iOS 16 da parte di Apple, il mondo tech sta chiaramente cercando di scovare tutte le informazioni "non dette" dalla società di Cupertino durante il keynote che ha aperto le danze per quel che riguarda la WWDC 2022. Non mancano indiscrezioni su iPhone 14 Pro.

In particolare, stando anche a quanto riportato da MacRumors e PhoneArena, il codice della prima versione di iOS 16 su cui gli utenti più "smanettoni" hanno già avuto modo di mettere le mani (si fa ovviamente riferimento alla già rilasciata Developer Beta) suggerirebbe che il succitato dispositivo possa supportare una funzionalità Always On. I riferimenti a quest'ultima sarebbero infatti diversi all'interno del codice, anche se chiaramente per ora non c'è nulla di ufficiale sulla questione.

Per il resto, stando anche a quanto riportato da 9to5Mac, guardando indietro invece che al futuro, ci saranno delle funzionalità di iOS 16 limitate per gli iPhone più datati. Più precisamente, sarà necessario disporre almeno di un iPhone XS/iPhone XR con chip A12 Bionic o superiore per sfruttare possibilità come quelle legate a Live Text nei video, azioni rapide per Live Text e miglioramenti in termini di dettatura. Bisognerà invece avere almeno un iPhone 11 per poter usufruire di funzionalità come Live Captions.

Insomma, qualche feature non supportata ci sarà per coloro che dispongono di un modello come può essere, ad esempio, iPhone 8, nonostante sarà comunque possibile accedere all'aggiornamento a iOS 16 anche mediante questi dispositivi che hanno un po' più anni sulle spalle. In ogni caso, come potete ben vedere, non sembra in realtà che ci siano limitazioni eccessive.