iOS 16 disponibile in Public Beta in Italia: ci sono anche macOS e watchOS!

Dopo le Beta di iOS 16 destinate agli sviluppatori, è ora arrivato il momento per tutti gli utenti più "smanettoni" di mettere mano a quella che sarà la prossima major release del sistema operativo degli iPhone. Infatti, è appena stata rilasciata la Public Beta di iOS 16.

In particolare, stando anche a quanto riportato da 9to5Mac e MacRumors, un po' a sorpresa a dir la verità (pensate che non hanno nemmeno fatto in tempo a uscire i rumor sul possibile arrivo della Beta in settimana che era già stato reso tutto disponibile), la società di Cupertino ha reso disponibile al download questa versione, anche in Italia, a partire dalla serata nostrana dell'11 luglio 2022.

Potete dunque procedere all'installazione della Public Beta di iOS 16 partendo dal portale ufficiale di Apple. La procedura è quella classica a cui l'azienda di Tim Cook ci ha abituati nel corso degli anni: basta, procedendo direttamente da iPhone, effettuare il login con il proprio ID Apple, scegliendo poi il sistema operativo che si vuole provare e iscrivendo in seguito il dispositivo alla Public Beta. Si passa ovviamente per il classico profilo, così come abbiamo spiegato in passato nella nostra guida su come installare la Public Beta di iOS.

Per il resto, potrebbe interessarvi consultare il nostro approfondimento sulle novità legate a iOS 16 (dalla rivoluzione della schermata di blocco alla possibilità di annullare l'invio dei messaggi su iMessage), nonché la lista dei dispositivi compatibili con iOS 16. In ogni caso, come abbiamo spiegato nell'articolo relativo alle date di uscita di iOS 16, dovete sapere che la versione stabile del software arriverà nell'autunno del 2022.

Al netto di questo, ad accompagnare la Public Beta di iOS 16 ci sono anche le medesime versioni di iPadOS 16, macOS Ventura, tvOS 16 e watchOS 9. Insomma, se siete degli utenti un po' "smanettoni", potrebbe essere arrivato il momento di effettuare qualche installazione.