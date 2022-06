iOS 16 guarda al gaming: arriva il supporto ai Joycon ed il Pro Controller di Nintendo

Il nuovo iOS 16 annunciato ieri da Apple non porta solo novità a livello di lockscreen e nuove funzionalità, ma guarda anche al gaming. Subito dopo il keynote, infatti, sono emerse delle interessanti novità che il colosso di Cupertino non ha mostrato sul palco virtuale dell’Apple Park.

Come notato da Riley Testut, lo sviluppatore di Delta ed AltStore, con iOS 16 Apple ha introdotto il supporto per i joystick di Nintendo Switch su iPhone ed iPad, e probabilmente anche su Mac ed Apple TV. L’indicazione è arrivata dalla beta di iOS 16 pubblicata ieri.

Testut, nella fattispecie, su Twitter racconta di essere stato in grado di giocare con i Joycon ed il Pro Controller di Nintendo su iOS 16. Anche 9to5mac ha confermato il tutto, evidenziando che il sistema operativo offre il supporto per tanti nuovi controller da gaming, tra cui 8Bitdo, BADA MOGA XP5-X Plus ed il Logitech F710 Gamepad.

Per quanto concerne i Joycon, iOS 16 li identifica entrambi come uno solo, ma permette agli utenti anche di effettuare il pairing separatamente. Dopo la connessione, direttamente dal menù impostazioni sono disponibili tante opzioni per personalizzare i controller.

Interessante anche notare come nel sorgente di iOS 16 venga evidenziato che il supporto ai controller di terze parti sul sistema operativo sia ora basato su “risorse mobili”: ciò vuol dire che Apple può far crescere la lista di quelli supportati senza dover per forza distribuire aggiornamenti per l’OS.