iOS 16 guarda sempre più alla sicurezza: arriva il supporto alle carte virtuali su Safari

Quando sono passate poche ore dall’annuncio della Lockdown Mode in iOS 16, emergono nuovi dettagli dal fronte del nuovo sistema operativo del colosso di Cupertino.

Con il lancio della beta 3, infatti, è stato di fatto ufficializzato l’arrivo del supporto alle carte virtuali da parte di Safari per lo shopping online.

La notizia è stata riportata direttamente da 9to5mac, secondo cui nel codice interno della beta sono presenti dei riferimenti espliciti alle funzioni. A quanto pare gli ingegneri della Mela hanno lavorato ad un nuovo sistema per integrare le carte virtuali con Safari al fine di migliorare la sicurezza durante gli acquisti online.

Le carte virtuali sono diventate molto popolari negli ultimi tempi, e solitamente sono emesse da banche e istituti di credito come sistema di protezione aggiuntivo in fase di acquisti online. Tramite le app, infatti, viene data ai correntisti la possibilità di generare un numero alternativo per la propria carta di credito o debito: in questo modo in caso di fughe di dati in rete finiscono i dati della carta virtuale e non di quella reale.

Si tratta senza dubbio di un’ottima novità, che rende il browser ancora più sicuro. Non è chiaro se la stessa modifica arriverà anche su Safari per macOS o meno.

Qualche settimana fa è emerso anche che iOS 16 è a prova di phishing con tante funzioni contro mail ed SMS truffa.