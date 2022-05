iOS 16, importante leaker prevede cambiamenti 'significativi' per l'OS

iOS 16 sarà tra i sistemi operativi Apple in arrivo nel 2022, che saranno annunciati il prossimo Giugno nel corso della WWDC che prenderà il via il 6 e si concluderà il 10. Mark Gurman di Bloomberg nell’ultimo numero della sua newsletter “Power On” ha fatto il punto su ciò che aspetta gli utenti.

Il giornalista ha affermato che con ogni probabilità iOS 16 non porterà con se una “riprogettazione completa” dell’OS, ma sono comunque in arrivo degli importanti cambiamenti a livello di interazione con i dispositivi, ed infatti nel rapporto fa riferimento a dei generici “nuovi modi di interagire”.

Secondo Gurman, iOS 16 porterà con se anche delle “app Apple fresche”, sintomo di modifiche in arrivo alle applicazioni preinstallate: lo scorso mese lo stesso Gurman aveva spiegato che si aspettava un nuovo sistema di notifiche aggiornato con iOS 16 e nuove funzionalità di monitoraggio della salute.

In passato si era parlato anche di una nuova funzionalità nota come “InfoShack” internamente, che dovrebbe consentire la creazione di un nuovo mega-Widget personalizzabile.

Fronte watchOS 9, Gurman in precedenza aveva menzionato una funzione di monitoraggio della pressione sanguigna, che però non dovrebbe vedere la luce prima del 2024. Quest’anno invece dovrebbe essere la volta di una modalità a basso consumo di energia e dei miglioramenti alla scansione della fibrillazione atriale. Qualche rumor emerso negli scorsi giorni invece parlava anche di un Apple Watch Series 8 in grado di misurare la febbre.