iOS 16, ancora lamentele degli utenti per la durata della batteria

A quanto pare, nemmeno l’aggiornamento iOS 16.0.2 ha migliorato la situazione e sul web continuano ad emergere lamentele di utenti i quali sostengono che il nuovo iOS 16 di Apple abbia peggiorato la durata della batteria.

Quando sono passate ormai due settimane dal lancio ufficiale di iOS 16, infatti, gli iPhone hanno completato il processo di reindicizzazione ed ottimizzazione in background che solitamente fa calare l’autonomia nei primi giorni. Proprio per tale ragione, su Reddit, TikTok e Twitter si moltiplicano le segnalazioni di utenti che affermano che la durata della batteria dei loro iPhone è peggiorata significativamente dall’installazione del nuovo sistema operativo.

I colleghi di 9to5Mac hanno condotto un rapido sondaggio tra i lettori ed il 63% di questi ha confermato che l’autonomia è calata da quando hanno installato iOS 16.

Segnalazioni analoghe arrivano anche da Reddit, dove un utente scrive che “il consumo della mia batteria è enormemente superiore a quello che avevo di solito. Lavoro in ufficio e non uso molto lo smartphone durante il giorno, ed i miei comportamenti non sono cambiati. Con iOS 15 tornavo a casa con una percentuale compresa tra l’85% e il 90%. Con iOS 16 è compresa tra il 65% e il 75%. E’ molto poco, contando che non uso quasi mai il mio telefono durante il giorno.

Dello stesso avviso anche un altro utente, possessore di iPhone 13 Pro Max: “sono passato da 11-12 ore di schermo acceso a sole 7 ore, e si riduce ulteriormente se utilizzo FaceTime o il PiP. So che ci vogliono alcuni giorni prima che il telefono torni normale, ma è già passata quasi una settimana. Sto pensando di tornare al 15.7 ma prima potrei aver bisogno di alcune opinioni”.