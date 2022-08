iOS 16, il launcher su Android va a ruba: superati i 50 milioni di download

iOS 16 è disponibile in Public Beta in Italia già da qualche settimana, ma ovviamente il nuovo sistema operativo di Apple può essere installato solo sugli iPhone. A quanto pare, però, il design di iOS 16 piace tantissimo agli utenti Android, tanto che il launcher che mima la nuova versione di iOS ha fatto 50 milioni di download su Play Store.

L'app Launcher iOS 16 è stata rilasciata sul Google Play Store dallo sviluppatore LuuTinh e, come spiega il suo nome, non fa altro che mimare il design di iOS 16 su Android. Il launcher è in realtà piuttosto noto nella comunità di Android, perché esiste dai tempi di iOS 13 e viene ogni anno aggiornato con una nuova release volta a mimare la più recente iterazione del sistema operativo di Apple.

Tuttavia, nessuno si sarebbe mai immaginato che la versione iOS 16 del launcher da sola avrebbe superato i 50 milioni di download nel giro di pochi giorni dal suo lancio. In più, il launcher-clone Phone 13 Launcher, che di fatto è identico a quello di LuuTinh, ha fatto registrare a sua volta altri 50 milioni di download, per un totale di 100 milioni di installazioni complessive, senza ovviamente contare i launcher "minori".

Ad ogni modo, quello realizzato dallo sviluppatore è un tool che imita in tutto e per tutto iOS 16, offrendo un design della homepage molto simile a quello del sistema operativo di Cupertino, delle icone identiche a quelle di Apple per le app, un Centro di Controllo e persino l'iconico "dock" di iOS. In più, LuuTinh ha aggiunto delle opzioni che iOS 16 ancora non implementa, come la possibilità di rinominare le app o di modificare le animazioni di scorrimento della homepage.

Ovviamente, vi ricordiamo che un launcher non corrisponde a un cambiamento di sistema operativo: iOS 16 Launcher, insomma, non vi permetterà di installare iOS 16 sul vostro smartphone Android, ma cercherà quantomeno di avvicinarsi all'OS di Cupertino in termini visivi. Resta solo da capire una cosa: agli utenti Android piacerà la nuova icona della batteria di iOS 16?