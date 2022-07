iOS 16 mette i superpoteri all'app Salute: tutte le novità in arrivo

Con l’ultima beta di iOS 16, Apple ha introdotto la possibilità di modificare i messaggi nell’app Messaggi. Tuttavia, come ampiamente annunciato dal colosso di Cupertino durante la presentazione avvenuta alla WWDC, il nuovo OS porterà anche delle importanti novità all’app Salute.

Con iOS 16, gli utenti saranno in grado di accedere al nuovo tab “Farmaci” nell’applicazione Salute, che permette di tenere traccia dell’assunzione dei farmaci. Al suo interno sarà possibile inserire tutti i farmaci da prescrizioni, da banco e le vitamine da assumere in modo tale da ricevere dei promemoria. Tramite il pulsante d’aggiunta sarà possibile anche scannerizzare l’etichetta dei medicinali per aggiungerli facilmente: resta però da capire se questa funzione sarà compatibile anche con il Sistema Sanitario Nazionale Italiano o meno.

Proprio in merito ai promemoria, dopo aver aggiunto un farmaco all’app Salute ed impostato l’ora ed il giorno d’inizio e fine della cura, sarà anche possibile scegliere la frequenza: l’iPhone invierà un promemoria quando è il momento di assumerlo. La notifica sarà visualizzata anche nella homescreen dello smartphone e sarà necessario indicare se lo si è assunto o meno.

Il tab Farmaci sarà compatibile anche con Apple Watch, chiaramente, il che apre le porte a vari utilizzi per gli utenti che sono provvisti dello smartwatch.

La nuova applicazione Salute sarà anche in grado di controllare le interazioni farmacologiche ed invierà degli alert nel caro in cui la combinazione di farmaci dovesse risultare pericolosa.

Quando si aggiunge un farmaco saranno visualizzati anche gli effetti collaterali, in un’apposita sezione.

Sempre a riguardo dell’app Salute ed Apple Watch, sarà inserito un nuovo registro di monitoraggio del sonno che dividerà le fasi del sonno in sveglia, REM, core e sonno profondo.

A livello di attività fisica, l’applicazione Fitness arriva anche sugli iPhone non associati ad alcun Apple Watch.