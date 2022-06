iOS 16, migliora anche il Face ID: si potrà finalmente sbloccare l'iPhone in orizzontale

Dopo aver scoperto la finestra di lancio di iOS 16, arriva un'altra conferma sulle feature che verranno incluse da Apple nella revisione del suo sistema operativo. Quest'anno, infatti, pare che Cupertino voglia tappare una falla "storica" di iOS, inserendo il supporto al Face ID in orizzontale su iPhone.

Con iOS 16, dunque, sarà possibile sbloccare il telefono tramite Face ID anche tenendo il device orientato in modalità landscape, ovvero in orizzontale: si tratta di una feature decisamente utile, specie nel caso di un blocco involontario dello schermo durante la visione di un video su YouTube o su un'altra piattaforma di streaming.

A dir la verità, la feature è talmente utile che viene da domandarsi perché non sia stata implementata prima da Apple su iPhone, soprattutto dal momento che la funzione è già disponibile da anni sugli iPad, che possono essere sbloccati tramite Touch ID sia in orizzontale che in verticale. Meglio tardi che mai, insomma, soprattutto se si tratta di una novità così utile.

Accanto al semplice sblocco del telefono, poi, Face ID potrà essere utilizzato in orizzontale anche per accedere a Wallet, completare in automatico i moduli che richiedono l'inserimento di dati sensibili sul web, e per l'auto-completamento delle password. In altre parole, le situazioni in cui sarà necessario ruotare lo smartphone solo per l'inserimento del Face ID si ridurranno a zero con l'aggiornamento ad iOS 16.

Attenzione però, perché Apple ha spiegato che la feature sarà disponibile solo sugli iPhone supportati, il che lascia intendere che non tutti i melafonini saranno compatibili con quest'ultima. L'avviso di Apple non è in realtà chiarissimo: da un lato, è probabile che esso si riferisca al fatto che alcuni iPhone compatibili con iOS 16 (come iPhone 8) non sono compatibili più in generale con Face ID, mancando dell'hardware dedicato.

Dall'altra parte, però, la formulazione di Cupertino potrebbe suggerire che non tutti i device con Face ID supporteranno l'orientamento orizzontale per il sistema di riconoscimento facciale. Mentre aspettiamo conferme da parte di Apple, comunque, vi ricordiamo che iOS 16 punta anche al gaming, introducendo il supporto ai joy-con e al controller Pro di Nintendo Switch.