iOS 16 migliorerà ulteriormente una funzione introdotta con iOS 15: gli ultimi rumor

Sono passate poche ore dalla pubblicazione dei primi rumor su iOS 16, tramite la newsletter Power On di Mark Gurman, e continuano ad emergere indiscrezioni su quelle che potrebbero essere le novità che dovrebbe includere la nuova release dell’OS per iPhone targato Apple.

Secondo quanto emerso da alcuni riferimenti trovati nel sorgente di macOS 12.4, il colosso di Cupertino avrebbe intenzione di migliorare le modalità “Full Immersion” che sono state introdotte lo scorso anno con iOS 15. Queste, come noto, consentono di gestire le notifiche ed opzioni di personalizzazione a seconda del momento della giornata o di quando le si attivano.

Apple a quanto pare avrebbe intenzione di lavorare questo aspetto, rendendolo maggiormente personalizzabile, ma attenzione: le nuove modalità richiederanno un aggiornamento software per sincronizzarsi con gli altri dispositivi iCloud associati al proprio Apple ID. Questa novità sarà comunicata agli utenti attraverso un avviso in cui si leggerà che “un dispositivo con un software più recente ha aggiornato questa Full Immersion per utilizzare una nuova configurazione non supportata da questo dispositivo. Per continuare a modificare le notifiche su questo dispositivo, aggiorna il software più recente o utilizza le Full Immersion compatibili con questo dispositivo”.

Apple starebbe però anche lavorando a nuove funzionalità per Apple News, ma si tratta di novità marginali visto che l’app non è disponibile in Italia.



Nessuna conferma, invece, sugli iPhone con cui sarà compatibile iOS 16.