iOS 16 piace agli utenti Apple: installato sull'81% degli iPhone, ma iPadOS arranca

A pochi giorni dalla release dell'aggiornamento ad iOS 16.3.1, che corregge un grave bug di sicurezza su iPhone, arrivano oggi dei dati ufficiali circa il tasso di adozione di iOS 16 e iPadOS 16 tra gli utenti. Come sempre, visti gli altissimi standard di Apple, la percentuale di device aggiornati è altissima.

Potete dare un'occhiata ai dati completi sul sito web di Apple per gli sviluppatori, ma come (quasi) ogni anno accade pare che gli utenti iPhone e iPad abbiano aggiornato in massa i propri device alla nuova iterazione dei rispettivi sistemi operativi. Prima di proseguire nell'analisi dei dati, vi ricordiamo che iOS 16 è compatibile con tutti gli iPhone da iPhone 8 in poi, mentre iPadOS 16 è compatibili grossomodo con tutti gli iPad Mini, Air, Pro e "base" rilasciati dal 2017 in poi.

Pare che l'81% degli iPhone degli ultimi quattro anni sia stato aggiornato ad iOS 16 negli ultimi mesi. Il 15%, invece, è rimasto ad iOS 15, mentre il 4% non è stato aggiornato dai tempi di iOS 14 o da un sistema operativo addirittura precedente. Estendendo il dato a tutti gli iPhone attualmente utilizzati dagli utenti, il 72% di tutti i device possiede iOS 16 come proprio sistema operativo, mentre il 20% si ferma a iOS 15 e il restante 8% ad una release del sistema operativo mobile di Cupertino ancora più datata.

Lato iPad, invece, l'adozione di iPadOS 16 procede più a rilento, anche se dobbiamo considerare che il lancio di iPadOS 16 è avvenuto in ritardo di un mese rispetto a quello di iOS 16, il che potrebbe spiegare almeno parzialmente perché il sistema operativo sia presente su un numero minore di device. iPadOS 16, comunque, è stato installato sul 53% degli iPad degli ultimi quattro anni, mentre il 39% utilizza iPadOS 15 e il restante 8% utilizza un sistema operativo precedente. Estendendo l'analisi a tutti i tablet di Cupertino attivi, il dato cambia di poco: il 50% utilizza iPadOS 16, il 37% iPadOS 15 e il 13% una versione precedente del sistema operativo.