iOS 16 presente su 70% degli iPhone dopo 100 giorni dal lancio, in attesa di iOS 16.2

Mentre si avvicina il lancio di iOS 16.2, che dovrebbe avvenire la prossima settimana, da Mixpanel arriva la notizia secondo cui iOS 16, rilasciato in via ufficiale il 12 Settembre 2022, sarebbe presente su quasi il 70% degli iPhone compatibili a livello mondiale.

Il riscontro per iOS 16 è stato migliore rispetto ad iOS 15 dello scorso anno, probabilmente grazie alle novità introdotte da Apple a livello di Homescreen e di altri comparti che hanno velocizzato l’adozione da parte degli utenti.

iOS 16 è installato nella fattispecie sul 68,90% dei dispositivi, mentre iOS 15 è al 24,82%,, con la restante parte degli OS installata su circa il 7% degli iPhone. Nel corso delle ultime settimane Apple ha lanciato vari aggiornamenti per iOS 16, allo scopo di correggere i bug segnalati dagli utenti oltre che i problemi riportati dagli stessi sviluppatori.

La prossima settimana dovrebbe vedere la luce iOS 16.2, il secondo major update per iOS 16 che tra le altre cose amplierà le opzioni di personalizzazione per gli iPhone 14 con always on display, ma segnerà anche il lancio di Apple Music Sing, ed altro. Ad inizio settimana è stata distribuita agli sviluppatori la RC di iOS 16.2 che può essere scaricata pubblicamente.