iOS 16 punterà tutto sulla privacy: Apple renderà Private Relay disponibile per tutti

Mentre attendiamo la presentazione di iOS 16, che dovrebbe avvenire nel corso della WWDC del mese di giugno, emergono nuovi rumor sulle feature esclusive del sistema operativo realizzato da Apple per i suoi iPhone più recenti.

Un report di Digiday, fonte per la verità non delle più attendibili, spiega che Apple potrebbe puntare molto sulla sicurezza con iOS 16: nello specifico, l'azienda di Cupertino vorrebbe rendere ancora più difficile il tracking dei dati di navigazione dei propri utenti quando questi utilizzano un iPhone.

Per farlo, l'azienda starebbe pensando di espandere Apple Private Relay, una feature lanciata insieme ad iCloud+ lo scorso anno ed attualmente disponibile in beta per gli utenti iscritti al servizio a pagamento. Private Relay funziona in maniera molto semplice, ovvero inviando ogni richiesta dallo smartphone ai servizi web tramite due relay internet diversi e separati, in modo da "mascherare" i dati dell'utente.

Secondo Charles Manning, CEO dell'agenzia di analisi del mercato smartphone Kochava, "le implicazioni logistiche delle policy internazionali, combinate con la tradizione di Apple di creare delle barriere tecnologiche per i suoi sviluppatori. indicano che Apple si affiderà a Private Relay, del tutto o parzialmente, come propria soluzione per garantire la sicurezza degli utenti e la loro privacy in rete. Credo che Apple annuncerà [alla WWDC 2022] che Private Relay è stato così amato dagli utenti e che è stato un successo così grande da portarla a decidere di renderlo una funzione sempre attiva per ogni applicazione e ogni ricerca sul browser".

In altre parole, Private Relay diventerebbe una feature direttamente inclusa in iOS 16, uscendo dal pacchetto a pagamento di iCloud+ ed estendendo il proprio utilizzo da quello attuale, che riguarda solo Safari e Mail, ad uno relativo ad ogni app per iPhone.