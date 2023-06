iOS 16 ha raggiunto l'80% degli iPhone in vista dell'annuncio di iOS 17

Al netto delle questioni relative a iOS 16.6, è giunta l'ora di tornare a fare riferimento al sistema operativo degli iPhone. Infatti, sono stati resi noti i dettagli ufficiali in merito all'adozione di iOS 16.

A tal proposito, come riportato anche da 9to5Mac, la società di Cupertino ha recentemente rilasciato le statistiche relative alla percentuale di iPhone in cui è presente questa versione del sistema operativo. In questo contesto, iOS 16 ha raggiunto ormai l'81% degli iPhone, cosa che mostra ulteriormente quanto gli utenti Apple siano soliti aggiornare con costanza.

I dettagli sono stati ufficializzati mediante il portale ufficiale Apple Developer, da cui si apprende anche che "il 90% di tutti i dispositivi introdotti negli ultimi quattro anni utilizza iOS 16". Lato iPad, invece, si fa riferimento al 71% di tutti i dispositivi in termini di utilizzo di iPadOS 16, mentre se si guarda "solamente" ai modelli introdotti negli ultimi quattro anni la percentuale sale al 76%.

Insomma, l'adozione di iOS 16 e iPadOS 16 è stata importante. Per il resto, vale la pena notare che i dati arrivano a ridosso della presentazione di iOS 17, visto che ci sono buone probabilità in merito al fatto che Tim Cook e soci sfruttino il palcoscenico della WWDC 2023, che prenderà il via il 5 giugno, per svelare le novità software.