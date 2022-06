iOS 16 risolverà un fastidioso problema per chi utilizza le eSim, finalmente

Sebbene sia passata oltre una settimana dalla presentazione di iOS 16, continuano ad emergere novità più o meno “nascoste” che Apple ha incluso all’interno del nuovo sistema operativo. Secondo quanto riferito, il colosso di Cupertino ha risolto un annoso problema che ha attanagliato gli utenti che utilizzano eSIM.

Grazie al nuovo sistema operativo, infatti, non sarà più necessario contattare il proprio operatore per trasferire la propria eSIM da un iPhone ad un altro. L’operazione infatti potrà essere completata autonomamente, direttamente con una semplice connessione Bluetooth collegandosi al menù impostazioni dello smartphone.

Come si può vedere dallo screenshot presente in calce, nel momento in cui si prova a configurare una nuova eSIM viene data la possibilità di aggiungere una ex novo, semplicemente scansionando il QR Code ricevuto dal proprio operatore, oppure di trasferirla da un altro iPhone. Gizchina riferisce però che quest’ultimo sistema è legato al supporto da parte di un operatore, e non è chiaro quali saranno in lista all’inizio.

Sempre in merito alle eSIM, di recente è emerso un fastidio bug con le eSIM su iPhone, che richiede una scheda fisica. In Italia la platea di operatori che supportano le eSIM sta lentamente aumentando, sebbene all’appello manchi ancora Iliad, oltre che molti operatori virtuali.