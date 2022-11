iOS 16 'rompe' il Face ID di iPhone? Le segnalazioni si moltiplicano

Dopo aver scoperto che iOS 16 aumenta la batteria dell'iPhone, molti potrebbero essersi finalmente convinti ad aggiornare il proprio smartphone. Tuttavia, pare che l'update abbia anche degli effetti collaterali: negli ultimi giorni, infatti, un numero crescente di utenti ha riportato che iOS 16 ha disabilitato il Face ID sul proprio iPhone.

Le segnalazioni arrivano in larga parte da un thread dedicato su Reddit: il thread è stato aperto due mesi fa, il che significa che il problema è legato a iOS 16 già nella sua prima versione stabile, e non necessariamente agli aggiornamenti successivi, come iOS 16.1. Tuttavia, negli ultimi giorni, forse proprio per via della release di iOS 16.1, il numero di segnalazioni sembra essere aumentato.

Il bug mostra un semplice avviso di sistema, che spiega che "Il Face ID non è disponibile, prova a impostarlo più tardi". Uno degli utenti che hanno lamentato il blocco del proprio Face ID, inoltre, ha portato il proprio smartphone in assistenza presso un Apple Store, i cui tecnici avrebbero spiegato che il problema del device sarebbe legato al suo hardware, e non al software di sistema.

Altri utenti, tuttavia, sembrano aver negato tale ipotesi spiegando che il loro Face ID funzionava perfettamente prima dell'arrivo di iOS 16, e che sarebbe stato "rotto" solo dall'aggiornamento di sistema (o da quello a iOS 16.1). Non sappiamo se le due cose siano collegate, ma anche la Release Candidate di iOS 15.7.1 "rompe" il Face ID in alcuni, limitati casi.

Sfortunatamente, Apple non si è ancora espressa sul problema, che però potrebbe già essere al vaglio dei suoi ingegneri. Se davvero si dovesse trattare di un bug software legato ad iOS 16, comunque, possiamo aspettarci che un fix venga rilasciato con il prossimo aggiornamento di sistema.