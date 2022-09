iOS 16 scova AirPods contraffatte: notifica avvertirà gli utenti dopo collegamento

Il rilascio di iOS 16 del 12 settembre è ormai ufficiale e con esso arrivano, ovviamente, diverse funzionalità interessanti. Tra di esse, una in particolare mira a contrastare la contraffazione delle AirPods: se si collegano auricolari Apple falsi all’iPhone con iOS 16, il dispositivo mostrerà un avviso dedicato.

A oggi gli auricolari AirPods contraffatti possono essere difficilmente distinguibili da quelli originali: si comportano allo stesso modo mostrando batteria e indicatori di associazione allo smartphone, rendendo difficile determinare l’autenticità effettiva. Pensate che persino i numeri di serie degli auricolari fasulli vengono visualizzati sul sito Web di Apple.

In futuro ciò potrebbe diventare però vano, in quanto il futuro aggiornamento del sistema operativo della Mela mostrerà il seguente avviso quando si collegano AirPods contraffatte: “Queste cuffie non possono essere verificate come AirPod originali e potrebbero non comportarsi come previsto”. Ad accompagnare questo alert è il pulsante “Ulteriori informazioni”, grazie al quale gli utenti potranno trovare indicazioni su come identificare le AirPods originali con il supporto Apple.

Al contempo, l’avviso su schermo consentirà all’utente di evitare la connessione alle AirPods contraffatte; non è chiaro, invece, se il sistema impedirà il loro funzionamento a tutti gli effetti.

