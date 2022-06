iOS 16 e Shazam sempre più integrati: la nuova funzione per il riconoscimento musicale

Solo ieri, vi abbiamo parlato della feature Automatic Verification di iOS 16, ma già oggi scopriamo una nuova funzione integrata da Apple nel suo nuovo sistema operativo per iPhone. Nello specifico, parliamo di un piccolo ma vitale cambiamento alla funzione di riconoscimento musicale integrata nel Centro di Controllo di iOS.

La funzione è una delle principali novità introdotte dopo l'acquisto di Shazam da parte di Apple, del 2018, ed è stata originariamente implementata con iOS 14.2: la feature, per chi non lo sapesse, permette di riconoscere brani musicali direttamente da Control Center con un pulsante dedicato, in modo da evitare di dover aprire ogni volta Shazam o un'altra app dello stesso tipo, perdendo secondi preziosi per l'identificazione del brano.

Finora, tuttavia, la funzione è stata limitata da una pecca piuttosto importante, ovvero il fatto che quest'ultima, pur presentando il logo di Shazam e utilizzando le sue stesse API, non sincronizza i brani riconosciuti con l'app. Si tratta di una mancanza piuttosto frustrante, poiché l'applicazione di Shazam permette di tenere uno "storico" dei brani riconosciuti, di ascoltarne un'anteprima direttamente in-app e di riprodurli tramite l'integrazione con Apple Music.

Fortunatamente, l'utente Twitter Someone_Andrew ha scoperto che, dalla prima release pubblica di iOS 16, Apple abiliterà la sincronizzazione del riconoscimento musicale tra Control Center e l'app di Shazam. In questo modo, i brani identificati "al volo" senza aprire l'applicazione verranno comunque caricati nella sua sezione di "storico", in modo da poterli riascoltare successivamente con più calma.

La novità potrebbe sembrare tutto sommato minore, ma diventa decisamente più importante se consideriamo che pare che la feature di riconoscimento musicale su Control Center sia un successo: a settembre 2021, infatti, la stessa Apple aveva spiegato che essa è stata utilizzata per ben un miliardo di volte dai suoi utenti nel giro di poco meno di un anno.