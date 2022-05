iOS 16 supporterà i display always-on: arriveranno con iPhone 14 Pro?

Dopo aver visto il primo video concept di iOS 16, parliamo oggi di speculazioni più concrete attorno al sistema operativo mobile di Apple, che arrivano dall'edizione settimanale della newsletter "Power On" del giornalista di Bloomberg Mark Gurman. Gurman, in particolare, riporta che iOS 16 sarà un upgrade estremamente corposo rispetto ad iOS 15.

Il software, che dovrebbe avere codename Sydney, dovrebbe presentare "un elevato numero di cambiamenti in tutto il sistema operativo", tra i quali troviamo modifiche di peso alla gestione delle notifiche, al multitasking (soprattutto su iPad) ed alle app Messaggi e Salute. Inoltre, pare che il restyling apportato da Apple al suo sistema operativo mobile si focalizzerà anche sulla schermata di blocco di iPhone.

A quanto pare, infatti, su iOS 16 vederemo una schermata di blocco completamente nuova, specie lato notifiche, mentre sarà possibile accedere ai widget del sistema operativo direttamente attivando lo schermo, senza dunque effettuare lo swipe a destra a cui ci ha abituato iOS 15. In questo modo, Apple spera di migliorare la propria schermata di blocco, che dovrebbe permettere agli utenti di gestire lo smartphone senza sbloccarlo tramite Face ID.

La grande novità riportata da Gurman è però che iOS 16 supporterà gli schermi always-on, il che significa quasi certamente che iPhone 14 avrà un display always-on a sua volta, come spiegavano alcuni rumor di qualche giorno fa. D'altro canto, sappiamo che la feature era stata originariamente prevista per iPhone 13, ma è stata successivamente messa da parte per via di alcuni problemi produttivi.

Sfortunatamente, pare che il display always-on sarà esclusivo di iPhone 14 Pro e Pro Max, perciò non aspettatevi che arrivi anche sui due modelli base dello smartphone. Tra le altre feature esclusive dei due smartphone top di gamma, poi, Gurman spiega che troveremo il punch-hole in sostituzione del notch, il chip A16 e una fotocamera posteriore da 48 MP. Persino la possibilità di inviare messaggi di emergenza via satellite sarà limitata alle versioni "Pro" dei nuovi iPhone, lasciando dunque ben poche novità alle varianti "base".

Per quanto riguarda l'app Messaggi, invece, iOS 16 migliorerà la gestione degli audio e introdurrà delle feature "sulla falsariga dei social network" non meglio precisate. L'app Salute, invece, dovrebbe ricevere numerose nuove feature sia su iPhone che su Apple Watch, mentre pare che non farà il "salto" tanto richiesto da alcuni utenti anche su iPad e Mac.

Minori dovrebbero essere invece i cambiamenti previsti su iPadOS e MacOS: nel primo caso, dovremmo trovare una gestione migliorata del multitasking, con un'interfaccia a finestre rivista e più semplice da gestire per l'utente. Per quanto riguarda il sistema operativo di laptop e desktop di Cupertino, invece, i cambiamenti dovrebbero focalizzarsi nelle Preferenze di Sistema, che dovrebbero cambiare design per risultare più intuitive e simili alle impostazioni di iPhone.