iOS 16, tante funzioni saranno esclusive degli iPhone più recenti: la lista

Mentre continua il dibattito sull'icona della batteria di iOS 16, molti fan potrebbero essersi fatti sfuggire il fatto che diverse feature del nuovo sistema operativo di Apple non saranno compatibili con tutti gli iPhone, ma solo con iPhone XS, XR o addirittura con i modelli successivi.

Fortunatamente, il portale 9to5Mac ha compilato una lista delle funzioni limitate solo agli smartphone più recenti del colosso di Cupertino. Prima di vedere nello specifico quali feature non saranno disponibili per tutti, vi ricordiamo che Apple ha rilasciato l'elenco degli iPhone compatibili con iOS 16 già a giugno, e che quest'ultimo comprende tutti i modelli da iPhone 8 e iPhone X in su, compresi gli iPhone SE di seconda e terza generazione.

Ebbene, tra le feature esclusive di iPhone XS, XR e superiori troviamo Live Text in Videos, che permette di effettuare il copia-incolla e la traduzione dei testi che appaiono nei video semplicemente mettendo in pausa lo streaming e selezionando le parole su cui operare, come se fossero dei file testuali. Al contempo, tutte le operazioni aggiuntive per Live Text saranno esclusive solo degli iPhone più recenti.

Anche la nuova esperienza di dettatura sarà limitata ad iPhone XS e successivi, così come alcuni comandi vocali di Siri, l'inserimento dei farmaci sull'app Salute direttamente dalla fotocamera e, in generale, la ricerca dei testi nelle immagini su diverse app.

La funzione Live Captions sarà esclusiva di iPhone 11 e successivi, perciò non sarà disponibile neanche su iPhone XS e XR: quest'ultima permette di generare in tempo reale trascrizioni e sottotitoli nei video per utenti con problemi uditivi. La funzione sarà disponibile solo per iPhone 11, 12, 13 e 14, iPad con chip A12 o superiore e Mac con chip Apple Silicon. Inoltre, Live Captions sarà lanciata solo in lingua inglese.

Infine, solo su iPhone 13 troveremo alcuni miglioramenti all'app Fotocamera, come la sfocatura selettiva di alcuni oggetti in primo piano nelle fotografie in modalità ritratto e il miglioramento dei video registrati in modalità Cinema.