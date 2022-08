iOS 16: gli utenti criticano la percentuale di batteria, redesign in arrivo?

Nell'ultima versione Beta di iOS 16, Apple ha reintrodotto la percentuale di batteria per gli iPhone, dopo diversi anni di assenza della feature. Tuttavia, molti fan si sono già lamentati del design dell'icona dell'indicatore, considerata poco leggibile.

In particolare, uno dei problemi che alcuni colleghi della stampa internazionale, come i giornalisti di The Verge, fanno notare, è che attivando la percentuale di batteria si bloccherà lo "svuotamento" dell'indicatore della batteria stessa. Ci spieghiamo meglio: la visualizzazione numerica della quantità residua di batteria sarà un'alternativa all'icona "dinamica" che mostra la batteria ridursi man mano che la si utilizza.

Ciò significa che, attivando la percentuale, l'icona della batteria rimarrà sempre "piena", dando agli utenti l'idea che il proprio telefono sia sempre carico, a prescindere dal fatto che la percentuale di carica sia pari al 100% o all'1%. Ovviamente, il problema può ancora essere risolto da Apple, anche perché, per il momento, la funzione è limitata ad alcuni modelli di iPhone e sarà rilasciata solo con la prima versione stabile di iOS 16, in arrivo tra poco più di un mese.

Intanto, però, alcuni artisti e designer hanno già reinventato l'icona della batteria di iPhone, in modo da mostrare sia la percentuale numerica che la quantità di carica residua. Per esempio, nelle scorse ore ha fatto il giro del web la versione dell'indicatore realizzata da Brian Michael, ingegnere della The Browser Company, che potete vedere in calce a questa notizia.

Al momento, comunque, non è chiaro se il design dell'indicatore di carica cambierà con le prossime versioni beta di iOS 16 o comunque in vista del lancio della prima versione stabile del sistema operativo, seguendo il feedback degli utenti.