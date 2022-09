iOS 16 e watchOS 9 in arrivo oggi 12 Settembre: peso, compatibilità ed orario d'uscita

E' il grande giorno di iOS 16 e watchOS 9: come annunciato da Apple durante il keynote della scorsa settimana, oggi 12 Settembre 2022 sarà disponibile iOS 16 ed il nuovo sistema operativo per Apple Watch. Facciamo quindi il punto su ciò che ci aspetta nelle prossime ore.

Quanto pesa iOS 16 e watchOS 9?

A giudicare dalle ultime release candidate distribuite da Apple agli iscritti al programma beta, iOS 16 dovrebbe pesare circa 5 gigabyte, mentre per watchOS 9 il peso dovrebbe essere leggermente inferiore a tale soglia. Verificate quindi che sui vostri dispositivi sia disponibile abbastanza spazio e nel caso liberatelo, altrimenti non sarete in grado di effettuare il download.

A che ora saranno disponibili iOS 16 e watchOS 9?

Rifacendoci al classico protocollo Apple, che il colosso di Cupertino non ha mai modificato nel corso degli anni, i due sistemi operativi dovrebbero essere disponibili intorno alle ore 19 italiane. Ovviamente su queste pagine pubblicheremo un'apposita news non appena sarà possibile effettuare completare la procedura d'installazione.

Quali iPhone sono compatibili con iOS 16?

Al di fuori dei nuovi iPhone 14, che lo avranno già preinstallato, ecco i modelli compatibili con iOS 16:

iPhone SE (2022)

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone SE (2020)

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

Quali Apple Watch sono compatibili con watchOS 9?

Anche in questo caso, il sistema operativo sarà preinstallato nei nuovi Apple Watch Series 8, Apple Watch Ultra ed Apple Watch SE. I vecchi modelli di Apple Watch su cui si potrà installare watchOS 9 sono i seguenti:

Apple Watch Series 4

Apple Watch Series 5

Apple Watch SE

Apple Watch Series 6

Apple Watch Series 7

Quando sarà disponibile iPadOS 16?

Qualche settimana fa, Apple ha confermato che iPadOS 16 è n ritardo rispetto ad iOS 16. Probabilmente la Mela ha riscontrato qualche problema con lo sviluppo di determinate funzioni, e quindi bisognerà attendere ancora qualche settimana.