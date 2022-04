iOS 16 e watchOS 9 in arrivo con tante novità: primi rumor in rete

Sono passati pochi giorni dall’annuncio ufficiale della WWDC di Apple e sul web iniziano a circolare i primi rumor su ciò che andrà a mostrare il colosso di Cupertino nel corso del keynote d'apertura, che come da protocollo dovrebbe essere incentrato sulle novità software per il 2022, iOS 16 incluso.

Nell’ultimo numero della newsletter Power On, il popolare giornalista di Bloomberg Mark Gurman ha spiegato che il nuovo iOS 16 sarà dotato di un’interessante ed importante riprogettazione, con miglioramenti significativi in arrivo per la schermata delle notifiche e nuove funzionalità.

Gurman spiega che le nuove funzionalità dovrebbero riguardare alcune opzioni per il monitoraggio della salute, ma spiega che “ non mi aspetto una riprogettazione end-to-end dell’interfaccia di iOS, che non è cambiata molto da iOS 7 di quasi un decennio fa ”. Tuttavia, non è da escludere una nuova interfaccia per il multitasking di iPadOS.

Fronte watchOS 9, invece, Gurman spiega che Apple potrebbe implementare degli “importanti aggiornamenti all’attività ed il monitoraggio della salute”, ma non è sceso nei dettagli così come non ha parlato di macOS 13.

Nessuna informazione nemmeno sugli iPhone che saranno compatibili con iOS 16, sebbene sul web se ne parli già da tempo.

Per le conferme di rito dei rumor, ovviamente, bisognerà attendere ancora qualche settimana.