iOS 17.0.1, watchOS 10.0.1 ed iPados 17.0.1 correggono delle gravi falle: aggiornate!

Come abbiamo avuto modo di raccontare ieri sera, Apple ha lanciato iOS 17.0.1, watchOS 10.0.1 ed iPadOS 17.0.1, i primi aggiornamenti per le major release degli OS disponibili già da qualche giorno. Si tratta di update molto importanti, che vanno a correggere delle gravi falle di sicurezza e per tale ragione ne consigliamo il download.

Apple infatti in un bollettino pubblicato sul proprio sito afferma che ha corretto dei bug presenti nel motore del browser WebKit (CVE-2023-41993), nel framework di sicurezza (CVE-2023-41991) e nel framework del kernel (CVE-2023 -41992). Tutti, possono essere sfruttati per eseguire codice arbitrario e nel caso dell’ultimo potrebbe anche essere utilizzato per ottenere i privilegi di sistema e quindi provocare danni sui dispositivi.

I tre bug sostanzialmente quindi consentono agli hacker di eseguire malware su iPhone e Mac interessati, ovvero iPhone 8 e modelli successivi, iPad mini di quinta generazione e successivi, tutti i Mac da macOS Monterey in poi e tutti gli Apple Watch dalla Series 4.

Ovviamente come sempre in casi come questi, Apple non ha diffuso alcuna indicazione specifica sulle vulnerabilità, in quanto visto che non tutti gli utenti hanno ancora aggiornati vuole evitare di fornire ai malviventi informatici informazioni preziose su come sfruttarla.

Si tratta della 16esima correzione zero-day corretta da Apple ad inizio anno. Per tutti i dettagli sulle novità incluse in iOS 17 ed iPadOS 17 vi rimandiamo al nostro approfondimento.