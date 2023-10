iOS 17.0.3 ha rallentato iPhone 15 Pro per bloccare il surriscaldamento? Nuovi dati

Qualche giorno fa su queste pagine abbiamo riportato i benchmark registrati da iPhone 15 Pro dopo il lancio di iOS 17.0.3. Oggi, i colleghi di 9to5mac sono tornati sulla questione per rispondere alla domanda che si pongono molti: Apple ha rallentato iPhone 15 Pro per risolvere il problema del surriscaldamento?

Apple non ha ancora diffuso molte informazioni sulle modifiche apportate in iOS 17.0.3, ma la situazione dal fronte del riscaldamento eccessivo sembra essere rientrata. Anche a livello di benchmark, le differenze tra quelli registrati al momento del lancio di iPhone 15 Pro e quelli post installazione di iOS 17.0.3 non sono così marcate.

Nella fattispecie, su Geekbench 5 al momento del lancio lo smartphone aveva fatto registrare i seguenti punteggi con iOS 17.0.1 ed iOS 17.0.2.:

Punteggio single-core: 2914

Punteggio multicore: 7199

Post installazione di iOS 17.0.3 i punteggi sono inferiori ma non di molto e sono i seguenti su iPhone 15 Pro Max:

Punteggio single-core: 2875

Punteggio multicore: 7006

I colleghi di Geekbench, tuttavia, consci del fatto che i punteggi possono variare a seconda di vari fattori (temperatura, il livello di batteria ed altro), hanno atteso due ore dopo l’installazione dell’aggiornamento ed a smartphone raffreddato hanno registrato i seguenti punteggi:

Punteggio single-core: 2941

Punteggio multicore: 7523

Ovviamente non possono essere dei punteggi di questo tipo a darci una reale misura, ma almeno ci permettono di dedurre che le prestazioni non siano peggiorate e che Apple non sia stata costretta a rallentare i suoi smartphone per evitare che si surriscaldino.