iOS 17.1.1 in arrivo la prossima settimana: correggerà diversi bug

Mentre continuano i preparativi su iOS 17.2, emerge la notizia che la prossima settimana Apple potrebbe lanciare sui propri iPhone il nuovo iOS 17.1.1, per correggere diversi bug riscontrati dagli utenti nel corso degli ultimi giorni. L’indicazione è arrivata da MacRumors, che ha trovato alcune prove nel log di analisi del sito web Apple.

È probabile quindi che prima di procedere con il lancio di iOS 17.2 che è in fase beta, Apple lanci iOS 17.1.1 per correggere alcuni bug, tra cui quello del WiFi che ha afflitto alcuni possessori della serie iPhone 15. Tale bug ha impedito il caricamento di contenuti dai social network e dal web su alcuni modelli di iPhone 15, mentre si era connessi sotto una rete WiFi. In molti si aspettavano un fix con iOS 17.2, ma evidentemente arriverà prima.

Tra gli altri bug che potrebbero essere eliminati potrebbe figurare quello relativo al pad di ricarica wireless sulle auto BMW, che ha costretto il produttore di vetture tedesco ad invitare gli utenti a non utilizzare il caricabatterie sui nuovi modelli di auto in quanto potrebbe provocare il surriscaldamento del dispositivo, ma tra i danni segnalati ne figura anche uno che porterebbe alla disattivazione del chip NFC presente all’interno del telefono, che impedisce di utilizzare Apple Pay.

Tra gli altri problemi segnalati ce n’è uno che porta allo spegnimento casuale di vari modelli di iPhone durante la notte, con conseguente disattivazione della sveglia.