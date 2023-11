iOS 17.1.2 in arrivo: Apple ci sta lavorando, lancio la prossima settimana?

Nelle scorse ore, vi abbiamo svelato quali sono le funzioni principali in arrivo su iOS 17.2: la prossima versione del sistema operativo per iPhone, d'altro canto, è completa ormai da tempo. Nonostante ciò, sembra che Apple pubblicherà anche iOS 17.1.2 prima del prossimo major update per i suoi smartphone: ecco cosa cambia!

Per chi non lo ricordasse, Apple ha pubblicato iOS 17.1.1 un paio di settimane fa, l'8 novembre. L'aggiornamento risolveva alcuni bug alla connettività degli iPhone, tra cui problemi con le reti Wi-Fi, con le connessioni NFC e con la ricarica wireless su alcune auto BMW. Inoltre, l'aggiornamento migliorava il funzionamento di alcuni widget.

Anche iOS 17.1.2 sarà un aggiornamento minore: d'altro canto, le grandi novità arriveranno con iOS 17.2, la cui release dovrebbe essere prevista per il mese di dicembre. Stando a quanto riporta Macrumors basandosi su fonti interne all'azienda, dunque, iOS 17.1.2 sarebbe in fase di testing dentro Apple: il sistema operativo dovrebbe essere rilasciato a breve, forse già entro la fine di novembre.

Sfortunatamente, anche Macrumors non sembra avere le idee chiare sui fix che iOS 17.1.2 porterà con sé. Uno potrebbe riguardare la connettività Wi-Fi di alcuni iPhone, che ha continuato a dare problemi anche dopo l'aggiornamento ad iOS 17.1.1, che però ha risolto il bug su svariati altri modelli di Melafonino. In particolare, il problema del Wi-Fi riguarderebbe soprattutto iPhone 15: per questo, Apple starebbe cercando di risolverlo il prima possibile.

Inoltre, potrebbero esserci dei miglioramenti per le notifiche legate a HomeKit, che secondo gli utenti avrebbero smesso di funzionare correttamente nell'ultima versione di iOS 17. Per il resto, è possibile che il colosso di Cupertino abbia anche risolto delle non meglio precisate falle di sicurezza nei suoi smartphone, che verranno rese note solo con la pubblicazione dell'aggiornamento.

In ogni caso, vi ricordiamo che tradizionalmente Apple non rilascia aggiornamenti nella settimana del Ringraziamento negli Stati Uniti, che quest'anno cade il 23 novembre. Ciò significa che l'update potrebbe arrivare a partire da lunedì 27 o da martedì 28 novembre: lo scorso anno, per fare un paragone, l'azienda aveva pubblicato iOS 16.1.2 il 30 novembre.