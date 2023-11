iOS 17.1.2, ormai ci siamo: in arrivo questa settimana con tanti fix

Negli scorsi giorni è emerso che Apple sta lavorando ad iOS 17.1.2, un nuovo minor update per iOS 17 che dovrebbe portare con sé alcuni importanti fix a bug e problemi di sicurezza di iOS 17.1. Oggi, però, arriva la notizia che iOS 17.1.2 potrebbe essere imminente: ecco la finestra di lancio!

Secondo Macrumors, Apple lancerà iOS 17.1.2 questa settimana, cioè tra lunedì 27 novembre e domenica 3 dicembre. Macrumors, inoltre, è stato anche il portale che nelle scorse settimane ha portato a galla l'esistenza di iOS 17.1.2. Guardando allo "storico" della Mela Morsicata, possiamo aspettarci che iOS 17.1.2 venga rilasciato martedì 28 o mercoledì 29 novembre nelle ore serali, almeno in Italia.

Lo scorso anno, Apple aveva pubblicato iOS 16.1.2 il 30 novembre, dunque un rilascio di iOS 17.1.2 nel corso di questa settimana sarebbe coerente con quanto avvenuto dodici mesi fa, confermando ancora una volta che il colosso di Cupertino non pubblica aggiornamenti nella settimana del Ringraziamento, ma in quella successiva. Parimenti, un lancio di iOS 17.1.2 a dicembre potrebbe essere tardivo, dal momento che già iOS 17.2 arriverà il prossimo mese.

In termini di contenuti, iOS 17.1.2 includerà svariati fix per bug e glitch su iPhone. Il più importante dovrebbe essere il fix ai problemi di iOS 17 con il Wi-Fi su alcuni iPhone: il problema era stato riscontrato già nella prima versione stabile del sistema operativo ed è stato risolto su svariati Melafonini grazie ad iOS 17.1, ma funesterebbe ancora l'esperienza utente su un ridotto numero di device.

Inoltre, tra i problemi che verranno risolti dovrebbero esserci la sporadica sparizione di alcune notifiche e dei bug minori legati ad HomeKit. Vi ricordiamo comunque che a inizio novembre Apple ha lanciato iOS 17.1.1, che portava con sé un fix per la ricarica wireless degli iPhone sulle automobili BMW e una revisione per il widget dell'app Meteo, che non mostrava l'icona corretta in caso di neve.