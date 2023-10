iOS 17.1, Apple pubblica la beta 2: quante novità in arrivo su iPhone!

Mentre Apple è al lavoro su iOS 17.0.3, l’aggiornamento che dovrebbe risolvere i problemi di surriscaldamento riscontrati dagli utenti su iPhone 15 e confermati dallo stesso produttore, gli ingegneri stanno parallelamente sviluppando anche iOS 17.1, il primo major update per l’OS.

Nella notte italiana è stata pubblicata la beta 2 dell’update, che porta alcune novità molto interessanti sugli iPhone degli utenti, vediamo quali.

A cambiare sarà anche la modalità standby di iPhone introdotta con iOS 17 che come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, trasforma l’iPhone in uno smart display nel momento in cui è in carica ed in orizzontale. In iOS 17.1 Apple ha aggiunto una nuova sezione “Display” nella sezione Standby in Impostazioni, dove saranno visualizzate alcune nuove opzioni di personalizzazione: ad esempio sarà possibile impostare se il display si spegnerà automaticamente, dopo 20 secondi o se dovrà restare sempre acceso.

Nella prima beta di iOS 17.1, Apple aveva rimosso oltre 20 suonerie e toni nelle impostazioni. Tali suonerie sono state reintrodotte con la beta 2.

Apple ha corretto un problema riscontrato dagli utenti iPhone 15 che non teneva conto dello switch che impediva agli smartphone di caricarsi oltre l’80% per preservare la batteria.

Nella seconda beta di watchOS 10.1, inoltre, Apple ha anche abilitato il doppio tocco di Apple Watch.