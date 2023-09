iOS 17.1, Apple pubblica la prima beta: tutte le novità del prossimo aggiornamento

A quasi due settimane dal lancio del nuovo iOS 17, Apple ha dato il via alla fase beta di iOS 17.1, il primo grosso aggiornamento per il sistema operativo che come suggerisce il nome dovrebbe contenere diverse modifiche e funzionalità attese.

Come notato dai colleghi di Cult Of Mac, si tratta di un aggiornamento piuttosto corposo, che pesa circa 6 gigabyte e che contiene molte funzionalità che Apple aveva mostrato sul palco della WWDC 2023 lo scorso giugno e che non sono state incluse nella prima release di iOS 17.

Con iOS 17.1 arriva AirDrop via internet, l’utile feature per il trasferimento dei dati che aggiunge la possibilità di completarli tramite dati mobili o WiFi appoggiandosi ad iCloud. L’opzione deve essere attivata attraverso il menù Impostazioni.

Arriva anche su Apple Watch la funzionalità NameDrop di iOS 17, che permetterà di trasferire facilmente la propria scheda di contatto da un iPhone allo smartwatch.

iOS 17.1 introduce anche la possibilità di impostare suonerie personalizzate per l’app Posta e Messaggi, ma va a toccare anche Apple Music, con il pulsante per mettere like ad una canzone che ora è visibile anche nella schermata di riproduzione. Apple Music inoltre creerà automaticamente una paylist utilizzando brani ed album contrassegnati come preferiti. Non sono presenti nella prima beta di iOS 17.1 le playlist collaborative.

Risolto il problema per cui quando si attiva la torcia veniva visualizzato l’indicatore solo su iPhone 15 Pro: ora è presente anche sulla serie iPhone 14 Pro e su tutti gli iPhone 15.

Tra le impostazioni di personalizzazione Apple ha introdotto un’opzione che permette di estendere alla schermata iniziale un’immagine a bassa risoluzione utilizzata come sfondo.

Nel Regno Unito, la beta di iOS 17.1 consente di controllare il saldo bancario tramite l’app Wallet.

Nel sorgente dell’ultima beta di iOS 17.1 sono stati trovati anche dei riferimenti alla possibilità di segnalare le chiamate FaceTime spam, oltre che al supporto per il controller Nintendo Switch N64.