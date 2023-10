iOS 17.1 disponibile in Italia: solo un po' di ritardo per l'update Apple

Sarà per via dell'annuncio a sorpresa dell'evento Scary fast (che si terrà il 31 ottobre 2023 a un orario improbabile per noi italiani) o per via del fatto che Apple potrebbe essere già entrata nel periodo "dolcetto o scherzetto", ma c'è stato un po' di ritardo per quel che riguarda il rilascio di iOS 17.1.

Come riportato anche da MacRumors e The Verge, l'atteso aggiornamento è infatti arrivato solamente attorno alle ore 19 della serata italiana del 25 ottobre 2023, andando dunque a "smentire" i rumor sul rilascio di iOS 17.1, che indicavano un'uscita nella giornata del 24 ottobre 2023.

Al netto della giornata di rilascio, vale la pena scendere nel dettaglio delle novità apportate dal primo "major update" di iOS 17. Innanzitutto, vale la pena indicare che si tratta dell'update che risolve i problemi di iPhone 12 in Francia, mettendo la parola fine alle accuse relative ai valori SAR (che la società di Cupertino ha sempre rispedito al mittente, pur accettando alla fine di rilasciare un aggiornamento software in tal senso).

Anche in termini di nuove funzionalità non si fa riferimento a questioni di poco conto. Per intenderci, iOS 17.1 porta con sé una funzione legata alla continuazione dei trasferimenti dei file via AirDrop tramite Internet quando i due dispositivi sono troppo lontani per sfruttare il Bluetooth. Inoltre, per gli utenti di Apple Music viene introdotta una nuova funzione Preferiti che consente di ottenere consigli maggiormente adatti ai propri gusti musicali. Ci sono anche rinnovate opzioni lato StandBy.

In ogni caso, al fianco di iOS 17.1/iPadOS 17.1 sono arrivati anche altri update, ad esempio quelli di tvOS 17.1 e macOS Sonoma 14.1. Nel caso dell'atteso watchOS 10.1, tra l'altro, si fa riferimento all'introduzione del Double Tap per gli smartwatch compatibili. In ogni caso, capite bene che potrebbe essere giunto il momento di aggiornare i vostri dispositivi Apple.