iOS 17.1, ormai ci siamo: rilascio ad un passo, Apple risolve il burn-in su iPhone 15

Nelle scorse ore è emerso che iOS 17.1 arriverà tra pochi giorni, e a confermarlo è stata una fonte affidabilissima: l'agenzia francese delle telecomunicazioni. Ora, però, è la stessa Apple a rilasciare la versione Release Candidate di iOS 17.1, che testimonia l'imminente pubblicazione del nuovo sistema operativo in versione stabile.

iOS 17.1 si concentrerà sui fix software per iPhone. In particolare, l'aggiornamento risolverà il problema di burn-in del display di iPhone 15: le segnalazioni a riguardo sono iniziate subito dopo il lancio della nuova generazione di Melafonini, ma solo negli scorsi giorni i loro numeri si sono fatti più elevati. Sembra dunque che Apple abbia capito quale fosse la causa alla base del problema e interverrà per risolverla già nei prossimi giorni.

La notizia, comunque, non farà la felicità solo degli utenti con iPhone 15, ma anche quella di chi ha un iPhone 13 Pro o un iPhone 12 Pro, dal momento che il problema si è manifestato recentemente anche su questi due device old-gen. Non è un caso che la documentazione interna di Apple, riportata da Macrumors, non faccia esplicito riferimento ai nuovi Melafonini: il problema è esteso anche ai vecchi iPhone, perciò anche il fix sarà generalizzato.

Inoltre, Apple ha risolto anche un altro bug che rallentava molto la tastiera di iPhone 15 e iPhone 14, rendendola meno responsiva agli input dell'utente. A quanto pare, anche in questo caso il problema sarebbe da ricercare nel software e sarebbe stato scoperto nelle scorse ore da Apple. Infine, l'azienda ha confermato un miglioramento della funzione Crash Detection su iPhone 14 e 15.

Oltre a questi fix, iOS 17.1 risolve gli alti livelli di radiazioni di iPhone 12, che nelle scorse settimane hanno portato allo stop alle vendite dello smartphone di Cupertino in Francia. Infine, il nuovo aggiornamento del sistema operativo introdurrà anche un paio di altre feature mica male: la prima è la continuazione dei trasferimenti dei file via AirDrop tramite internet quando i due device collegati sono troppo lontani per utilizzare la connessione Bluetooth; la seconda, invece, riguarda delle nuove opzioni di personalizzazione per StandBy, la "modalità sveglia" introdotta da Apple su iOS 17.