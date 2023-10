iOS 17.1 risolverà il problema delle radiazioni di iPhone 12... ma c'è un altro bug!

A metà settembre, le autorità francesi hanno imposto ad Apple di ritirare iPhone 12 dal mercato o di risolvere il problema delle sue emissioni di radiazioni, ritenute troppo elevate da Parigi. Ebbene, sembra che con iOS 17.1 Cupertino risolverà il problema, riducendo via software i livelli di radiazioni emesse dallo smartphone.

A riportarlo è un comunicato stampa di Apple: un caso più unico che raro, dal momento che in pochissimi frangenti, in passato, il colosso di Cupertino ha ufficialmente fatto riferimento ad una nuova versione di iOS prima della sua uscita in versione stabile. In ogni caso, iOS 17.1 arriverà entro fine ottobre e ridurrà i livelli di radiazioni emesse da iPhone 12. In tutto il mondo, ovviamente, e non solo in Francia.

Nel medesimo documento, il colosso di Cupertino ha spiegato che il sistema con cui è riuscito a risolvere il problema è il più semplice possibile, dal momento che si è limitato a disabilitare la feature che causava le emissioni "fuorilegge" del suo Melafonino, ovvero la funzione di off-body detection dello smartphone. Quest'ultima, in effetti, ha un'utilità secondaria, limitandosi a garantire una connettività mobile leggermente più veloce quando lo smartphone non si trova in tasca o su una superficie orizzontale.

In ogni caso, Apple ha tenuto a ribadire che iPhone 12 è sicuro da utilizzare "e lo è sempre stato", rigettando le accuse dell'Agence Française Nationale des Fréquences (ANFR), che secondo il colosso di Cupertino avrebbe commesso un errore nel calcolo delle emissioni di radiazioni del Melafonino uscito nei negozi tre anni fa.

Parallelamente, però, l'arrivo della terza Beta per Sviluppatori di iOS 17.1, avvenuto nelle scorse ore, ha portato con sé un problema non da poco: installando il sistema da una precedente versione Beta di iOS 17.1, infatti, l'app Wallet potrebbe andare in crash e smettere di funzionare. È comunque molto probabile che Apple risolverà presto il problema, forse già con la quarta Beta per Sviluppatori di iOS 17.1, e che quest'ultimo non funesterà l'esperienza dell'utente alla release in versione stabile dell'aggiornamento.