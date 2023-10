iOS 17.1 potrebbe uscire tra pochi giorni: c'è il leak delle autorità francesi

In seguito alla questione del problema delle radiazioni di iPhone 12, che coinvolge le autorità francesi, queste ultime sembrerebbero aver reso noto in anticipo quando uscirà l'aggiornamento ad iOS 17.1 per gli iPhone compatibili.

A tal proposito, come riportato anche da MacRumors e 9to5Mac, nonché come si può leggere direttamente sul portale ufficiale dell'ANFR (Agence Nationale des Fréquences), ovvero l'ente francese che aveva mosso le accuse ad Apple, l'update sarebbe a quanto pare previsto per il 24 ottobre 2023.

D'altronde, iOS 17.1 è proprio l'update che dovrebbe portare con sé la soluzione per la questione delle radiazioni, che ricordiamo è sempre stata contestata da Apple (ma alla fine la società di Cupertino ha deciso di adeguarsi comunque a quanto richiesto dalle autorità francesi mediante un apposito update software).

Insomma, considerando anche il fatto che iPhone 12 rientra tra i dispositivi compatibili con iOS 17, il fatto che sul sito Web ufficiale dell'ANFR si legga che "l'azienda si è impegnata a estendere questo aggiornamento software a tutti gli utenti francesi di iPhone 12 entro il 24 ottobre" sembra lasciare ben pochi dubbi in merito alle tempistiche di release. In ogni caso, la questione relativa ai valori SAR di iPhone 12 sta definitivamente giungendo al termine, visto che l'aggiornamento arriverà a breve.